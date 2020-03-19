Canan Kaftancıoğlu'ndan kira kampanyası

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınının Türkiye'ye de sıçraması sonucu 2 kişi ölürken vaka sayısı 191'e yükseldi.

Salgının yayılımına karşı okullar, kafeler, kahvehaneler, müzeler kütüphaneler, dernek binaları, eğlence merkezleri kapatıldı. Çok sayıda iş yeri, marka ve mağazalarını kapattığını açıkladı.

Koronavirüs salgının hayatı durdurduğu Türkiye’de, yaşanacak sorunların önüne geçmek için dayanışma çağrıları da yapılmaya başladı.

KİRACINDAN PARA ALMA

Bu kapsamda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da kişisel Twitter hesabından bi kampanya başlatarak açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu şunları söyledi:

"Birbirimizi ekonomik olarak da koruyacak ve anlayacak çözümü de yine birlikte bulacağız.. Kirada 1 evim var 2 ay boyunca kira almayacağım Kirada evin varsa ve ihtiyacın yoksa sen de alma Kiracının senden daha çok ihtiyacı olabileceğini unutma."