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Candice Swanepoel tatilde

Güney Afrikalı model, kendi plaj markasından giydiği bikinisiyle tüm bakışları üzerinde topladı.

Haber Merkezi | 11.12.2018 - 07:37..
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Victoria's Secret meleklerinden Candice Swanepoel, 5 ay önce ikinci çocuğunu doğurmuştu. 30 yaşındaki güzel, önceki gün Miami'de tatile çıktı.

DENİZİN VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDI

Candice Swanepoel, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Dünyaca ünlü model, formda görüntüsü ile nefes kesti.

"PAZARA GİDERİM"

Candice Swanepoel, geçtiğimiz ay instagram üzerinden hakkında merak edilenleri yanıtlamıştı. Bir takipçisinin beslenme ve spora başlayanlar için tavsiyelerini sorduğu model, "İnternette sağlıklı ve hazırlaması kolay tarifleri araştırabilirsiniz. Ben pazardan alışveriş yapmayı seviyorum. Böylece dolabımı güzel ve taze ürünlerle dolduruyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Candice Swanepoel tatilde

Candice Swanepoel tatilde

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