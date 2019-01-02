Caner Erkin: Sana çok aşığım prensesim

Ünlü futbolcu Caner Erkin ile Şükran Ovalı, evliliklerinin 2. yıl dönümünü Instagram sayfasında paylaştıkları mesajlarla kutladılar.

"HEP ELİMİ TUT"

Caner Erkin bu fotoğrafı paylaşıp altına "Bana evet diyeli 2 yıl olmuş aşkım. İnşallah sonsuza kadar beraber olacağız. Seninle geçen her saniye benim için çok değerli, hep elimi tut hep yanımda ol. Çok aşığım sana çok be çokkkkk prensesim..." notunu düştü.

"BİR ÖMÜR AŞKLA YAŞAYALIM"

Şükran Ovalı ise bu fotoğrafı, "2017 de bugün evet dedim iyi ki... Bir ömür aşkla yaşayalım.. Seni çok seviyorum sevgilim, her anımıza şükrediyorum... Aşksın." notu ile paylaştı.