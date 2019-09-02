Cani anne yaşananları itiraf etti

İzmir'in Buca ilçesinde, oğlu Eymen Sadık D.'nin dövülerek, öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Mine D.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Olayın 18 Ağustos'ta, Serkan E. ile beraber otomobille Çeşme'den İzmir'e döndükleri sırada, tesiste meydana geldiğini kaydeden anne Mine D.'nin şunları söylediği öğrenildi:

"DÖNDÜĞÜMDE OĞLUM HAREKETSİZ YATIYORDU"

"Ben tuvalet ihtiyacı için otomobilden ayrıldım. Otomobilin uzağındayken, bağrışma sesleri duydum. Döndüğümde oğlum, hareketsiz yatıyordu. Onun öylece hareket etmeden yattığını görünce öldüğünü anladım. Serkan E.'ye, 'Nasıl oldu?' diye sordum. O da 'Ağlıyordu, susması için elimle ağzını kapattım. Bu hale geldi' dedi. Ben, Serkan E. beni tehdit ettiği için polise başvuramadım.

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2 GÜN BOYUNCA OTOMOBİLDE SAKLADIK

Cesedi 2 gün boyunca otomobilde saklayıp, gömecek yer aradık. Sonunda da o çukura gömdük."

3 ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İfade sonrası polis, başlattığı çalışmayla kısa sürede cinayet şüphelisi Serkan E. ile ona yardım ettiği gerekçesiyle kardeşi Erkan E.'yi (29) gözaltına aldı. Üç zanlı, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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