Çankaya Belediyesi Özel Kalem Müdürü gözaltına alındı
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal’ın gözaltına alındığı öğrenildi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada yeni gelişme...
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal’ın gözaltına alındığı öğrenildi.
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Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi