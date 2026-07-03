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Çankaya Belediyesi Özel Kalem Müdürü gözaltına alındı

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal’ın gözaltına alındığı öğrenildi.

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Çankaya Belediyesi Özel Kalem Müdürü gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada yeni gelişme...

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal’ın gözaltına alındığı öğrenildi. 

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Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi