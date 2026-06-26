Canlı yayında CHP anketi: Seçmenin yüzde 74'ü yolsuzluk diyor

Türkiye siyasetinde gündem yoğun..

Özellikle adı yolsuzluk, rüşvet ve iç kavgalarla anılan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) krizler bitmiyor.

38. Olağan Kurultayı'nda yaşanan şaibeler üzerinden başlayan davadan çıkan mutlak butlan kararı nedeniyle parti adeta ikiye bölündü.

Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşı Özgür Özel, butlan kararını tanımayarak göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na savaş açtı.

İç kavgaları süren CHP'de Kılıçdaroğlu, ise hızla arınma sürecini başlattı.

CHP arınma sürecini yönetirken, birçok belediye başkanı da istifa ederek AK Parti'ye geçişler yapmayı sürdürüyor.

Hal böyle iken yapılan çeşitli anketler, CHP'nin son durumunun halk üzerindeki etkisini ortaya çıkarıyor.

CANLI YAYINDA CHP ANKETİ

Bunlardan bir tanesini Gezici Araştırma sahibi Murat Gezici, Habertürk canlı yayınında açıkladı.

Buna göre; CHP'ye oy veren seçmenlerin yüzde 74'ünün İmamoğlu'nun yolsuzluk yaptığını kabul etti.

"CHP SEÇMENİNİN YÜZDE 74'Ü İMAMOĞLU'NUN YOLSUZLUK YAPTIĞINI KABUL EDİYOR"

Gezici, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin yüzde 74'ü Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmüyor.



Şaibeli bir şekilde yolsuzluk yaptığı iddiasını kabul ediyor.”