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Canlı yayında koronavirüs röportajı sunucuyu ağlattı

ABD medyasından CNN International sunucusu, koronavirüs nedeniyle eşini kaybeden Maria Lewinger’ın hikayesi karşısında canlı yayında ağladı.

DHA |
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Canlı yayında koronavirüs röportajı sunucuyu ağlattı

CNN International sunucusu Erin Burnett, koronavirüs nedeniyle eşini kaybeden Maria Lewinger ile cuma günü gerçekleştirdiği röportajda duygulandı.

Lewinger, 42 yaşındaki eşi Joseph Lewinger’ı kaybettikten sonra yaşadığı üzüntüyü canlı yayında anlattı.

SUNUCU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Talihsiz kadının kocasına, kendisini ve üç çocuğunu bırakmaması için yalvardığını anlatırken sunucu Burnett gözyaşlarını tutamadı.

Canlı yayında koronavirüs röportajı ağlattı İZLE

“EVDE KALMANIZ İÇİN YALVARIYORUM”

Lewinger, New Yorkluları evde kalmaları için uyarırken sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Evde kalman için her zerrem ile sana yalvarıyorum. Eğer kocam başkalarını kurtarmak için ölmek zorunda kaldıysa, ölümünün de en az hayatı kadar etkileyici olduğu gerçeğiyle barışırım (bir gün). Ama bu sebepten dolayı olmalı.”

Canlı yayında koronavirüs röportajı sunucuyu ağlattı

Canlı yayında koronavirüs röportajı sunucuyu ağlattı


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