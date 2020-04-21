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Cansu Dere'den Tuba Büyüküstün açıklaması

Cansu Dere, Tuba Büyüküstün ile ilgili yorum yapmadığını söyledi.

Haber Merkezi |
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Cansu Dere'den Tuba Büyüküstün açıklaması

Ürdün'deki bir internet sitesi; Cansu Dere'nin, Orta Doğu'da büyük hayran kitesine sahip olan Tuba Büyüküsün hakkında herkesi şaşırtan bir yorumda bulunduğunu söyledi. Dere'nin, Büyüküstün için 'Vücudu erkeğe benziyor' dediğini iddia etti.

Cansu Dere'nin, konuyla ilgili olarak Tuba Büyüküstün'den özür dilediği de iddialar arasındaydı.

"ÇOK ÜZÜLDÜM"

Çıkan haberlerin ardından bir programa konuk olan Dere, şunları söyledi: "Yurt dışında bir web sitesine, hele de bir kadın meslektaşımla ilgili böyle bir açıklama yaptığıma inanılmasına, bu asılsız iddianın yayılmasına şaşırdım ve gerçekten çok üzüldüm.”

Cansu Dere'den Tuba Büyüküstün açıklaması

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