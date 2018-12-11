Ekim ayında cari fazla verdik

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı ekim ayı ödemeler dengesi gelişmelerini açıkladı. Buna göre; bir önceki yılın ekim ayında 3 milyar 837 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı bu yılın ekim ayında 2 milyar 770 milyon dolar fazla verdi.

12 AYLIK AÇIK 39 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 39 milyar 403 milyon dolara geriledi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın ekim ayında 466 milyon dolar açık vermişken, bu ayda 6 milyar 167 milyon dolar fazla verdi.

Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, bir önceki yılın Ekim ayında 5 milyar 643 milyon dolar açık veren dış ticaret dengesinin bu yılın aynı ayında 799 milyon dolar fazla vermesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 447 milyon dolar artarak 3.028 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

SEYAHAT KALEMİNDEKİ GELİRLER ARTTI

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 501 milyon dolar tutarında artarak 2 milyar 648 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 99 milyon dolar artarak 1 milyar 74 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 168 milyon dolar azalarak 105 milyon dolara geriledi.