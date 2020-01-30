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Çarpışarak birleşen galaksiler fotoğraflandı

NASA, 4 galaksi öbeğinin ikili birleşmelerini gösteren yüksek çözünürlüklü bir kompozit fotoğraf yayınladı.

AA | 30.01.2020 - 12:58..
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Galaksi kümeleri; yer çekimi ile bir arada tutulan, evrendeki en büyük yapılardır. Sıcak gaza gömülmüş yüzlerce hatta binlerce gök adadan oluşan bu kümelerde, karanlık maddeler bulunur.

NASA'nın Chandra X-ray Gözlemevi'nden ve diğer teleskoplardan elde edilen verileri kullanan gökbilimciler, dört galaksi kümesi arasında nadir bir çarpışmanın ayrıntılı bir haritasını oluşturdular.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, Chandra X-ışını Teleskobu, Dünya'dan 4 milyar ışık yılı ötedeki, "Abell 1758" sisteminde çarpışarak birbirine yaklaşan iki galaksi öbeği çiftini kayda aldı.

4 galaksi öbeğinin ikili birleşmelerini gösteren fotoğraf:

nasa

CHANDRA TELESKOBU UZAY GÖZLEMLERİ YAPIYOR

Chandra Teleskobu ile Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) X-ışını teleskobu XMM-Newton'un verilerini kullanan gökbilimciler, Abell 1758'i ilk kez 2004'te dörtlü bir galaksi öbeği sistemi olarak keşfetmişti.

Zaman içinde ikili çarpışmalarla birleşen galaksi öbeklerinin birbirlerine yaklaşarak, tek bir mega galaksi öbeğine dönüşeceği tahmin ediliyor.

Nobel ödüllü Hindu-Amerikan astrofizikçi Subrahmanyan Chandrasekhar'ın adını taşıyan Chandra X-ışını Teleskobu, 1999'dan bu yana Dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

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Çarpışarak birleşen galaksiler fotoğraflandı

Çarpışarak birleşen galaksiler fotoğraflandı

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