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Casper Via G3'ün özellikleri ve fiyatı belli oldu

Casper'ın, yeni orta segment telefonu Via G3 satışa sunuldu.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 17:36..
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Yerli telefon üreticisi Casper, kendi internet sitesi aracılığıyla yeni Casper VIA G3 isimli orta segment akıllı telefonunu duyurdu. Via A3 ile büyük başarı yakalayan Casper, VIA G3 ile de adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

casper

Casper VIA G3, özellikle 6.22 inçlik 19:9 orana sahip ekranıyla dikkat çekiyor. Bu ekran, Casper'ın şimdiye kadar piyasaya çıkardığı en büyük akıllı telefon ekranı oldu. 13 MP arka kameraya ve 8MP ön kameraya sahip telefonda 3260mAh batarya bulunuyor. Telefonun ön kamerasında bulunan yapay zeka sayesinde, daha net ve kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor. Helio P22 yonga setine sahip VIA G3'te, ayrıca 32GB depolama alanı ve 3GB RAM bulunuyor.

casper

Casper, orta segmentte duyurduğu yeni telefonu Casper VIA G3 için kendi internet sitesinde 1.599 TL fiyat belirlemiş durumda. Çeşitli renk seçenekleri ile gelen telefonu, Casper'ın kendi internet sitesi üzerinden satın alabilirsiniz.

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