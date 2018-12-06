Casus fotoğraf makineleri müzede sergileniyor

Kimisi körüklü kimisi filmli bin 890 fotoğraf makinesiyle oluşturulan, yeni ürünlerle sayısı 2 bin 23'e ulaşan ve geçen yıl açılan Fotoğraf Makinesi Müzesi, 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

CASUS MAKİNELER

1876'dan günümüze üretilen fotoğraf makinelerinin 44 kategoriye ayrıldığı müzede, en yoğun ilgi 76 parçadan oluşan casus makinelere gösteriliyor.

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Casus makineler bölümünde en dikkat çeken ürün ise, su matarası şeklinde olan ve 6 poz çekebilen fotoğraf makinesi.

1886 Alman ve Amerikan yapımı olan makine dışında ise kol saati, ayakkabının topuğuna gizlenen ve güvercinin boynuna takılan ürünler müzede ilgi görüyor.

ALTIN KAPLAMA MAKİNELER

Müzede casus makineler dışında son zamanlarda kazandırılan eserler arasında bulunan altın kaplama ve özel yapım 3 makine de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Camekanlı alan içerisinde yer alan ve 2'si bin, 1'i de 300 adet üretilen altın kaplama makineler de müzedeki yerlerinde misafirler için sergileniyor.

BÜYÜK MÜZE KONUMUNDA

Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi sorumlusu ve koleksiyoner Baki Tamer Selçuk, son dönemde fotoğraf makinesi sayısını 2 bin 23'e çıkardıklarını, böylece alanda içerik ve rakamsal olarak Asya ve Avrupa'nın en büyük müzesi konumuna geldiklerini söyledi.



