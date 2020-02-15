Çavuşoğlu: Suriye'deki durum S-400 anlaşmasını etkilemez

Suriye'de Esed rejimi tarafından Türk gözlem noktasına yapılan saldırıda, 5 askerimizin şehit olmasının ardından, bölgeye hakim olan gerginlik sürüyor.

Rusya'nın Esad'a açık desteği Türkiye ile görüş ayrılıklarına neden olurken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu görüş ayrılıklarının iki ülke arasındaki ilişkileri atkilemeyeceğini açıkladı.

"S-400 ANLAŞMASI ETKİLENMEZ"

Almanya'nın Münih kentinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, ''Suriye'deki görüş ayrılıkları Türkiye-Rusya ilişkilerini etkilemez. İdlib'deki durum Rusya ile S-400 anlaşmasını etkilemeyecek" ifadelerini kullandı.