Türkiye Doğu Akdeniz'e dördüncü gemiyi gönderecek

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı, başta Avrupa Birliği olmak üzere birçok ülkede rahatsızlığa neden oldu.

Küstah tehditlerin yerini, Avrupa Birliği'nin yaptırım kararı aldı.

Yunanistan ve Rum yönetimi tarafından memnuniyetle karşılanan bu yaptırım kararı, Türkiye tarafından ciddiye alınmadı.

Öyle ki; bu karar sonrasında Türkiye bölgeye Fatih, Yavuz ve Barbaros'un ardından dördüncü gemiyi göndereceğini açıkladı.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan AB'ye yaptırım cevabı VİDEO

"KIYTIRIKTAN KARARLAR ALMAK DURUMUNDA KALDILAR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çok da ciddiye almaya gerek yok. Bankaya tavsiye vermesi AB'nin başka bir çelişkisi. AB'nin bize ihtiyacı var. Aldıkları kararların uygulanmasının da mümkün olmadığını kendileri de biliyor. Rum kesimini tatmin etmek için kıytırıktan kararlar almak durumda kaldılar. Sorun Kıbrıs Türk halklarının ada etrafındaki haklarının garanti altına alınmamasıdır.

"DÖRDÜNCÜ GEMİYİ GÖNDERECEĞİZ"

Türkiye'ye yönelik böyle kararlar alırsanız faaliyetlerimizi artıracağız. Doğu Akdeniz'de üç gemimiz var, dördüncü gemiyi de göndereceğiz. Rum kesimi de AB'yi arkasına almasın. Rum kesimini muhatabı KKTC'dir. Bir an önce akıllarını başlarına alsınlar.''