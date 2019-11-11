Türkiye dünyada çay üretiminde ilk 5 ülkeden biri.

Çay tüketiminde ise dünyanın zirvesinde. Öyle ki; Türkiye'de bir kişi yılda 3.,5 kg çay tüketiyor.

Türkiye'nin ardından gelen Afganistan'da bu miktar 2.44 kg,

Libya'da 2.19,

Katar'da 1.8 kg

İngiltere'de ise 1.7 kg.

Ancak tüm bu üretim ve tüketim oranlarına rağmen çay denildiğinde akıllara ilk gelen şirket ÇAYKUR, üst üste zarar açıklıyor.

İLK 6 AYDA 369 MİLYON LİRA ZARAR

ÇAYKUR; kendi sitesinde açıkladığı verilere göre, 2018 yılında 42 milyon lira kâr beklentisine rağmen 657 milyon 86 bin lira net zarar açıkladı. Bu yılın ilk yarısında ise 369 milyon 447 bin lira zarar etti.

Bu yıl sonuna kadar ÇAYKUR'un zararının, 750 milyon liraya yükselmesi bekleniyor.

ÇAYKUR'UN KÂR-ZARAR TABLOSU

ÇAY FİYATLARINA İKİ KEZ ZAM YAPILDI

Şirket, geçtiğimiz aylarda ise işçi ve işletme maliyetlerindeki artış nedeniyle iki defa yüzde 15 olmak üzere kuru çay satış fiyatlarına, yüzde 30 zam yaptı.

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI DA MİKTARI DA ARTTI

Bununla birlikte ÇAYKUR'un üreticiden aldığı yaş çayın miktarı da ödediği fiyat da artırıldı. 2018 yılında yaş çay alımında fiyat yüzde 16, yaş çay alım miktarı ise yüzde 40 oranında artırılırken; şirket üreticiye ödemeyi hemen yapmak için yüksek faizle borçlandı.

Çaya bir yüzde 15 zam daha haberi