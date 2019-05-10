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Çelik: Ağır bedeller ödedim

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Çelik, hayatıyla ilgili samimi bir yazı paylaştı.

Haber Merkezi | 10.05.2019 - 09:50..
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90'lı yıllara damga vuran şarkıcı Çelik Erişçi, sosyal medya hesabından, hayattan aldığı derslerle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Çelik Erişçi, hayata dair aldığı dersi şu satırlarla anlattı:

"KENDİMDEN ÖZÜR DİLEMEYİ ÖĞRENDİM"

"Başkalarına karşı yaptığım hatalardan dolayı kırıp döktüğüm kişiler yerine, kendimden özür dilemeyi öğreneli çok uzun bir zaman oldu. İnsan başkasını kendi gibi görürse, başkasına değil kendi kişiliğine hakaret ettiğini bilirse ve ektiği hakaretin bumerang gibi kendine geldiğini deneyimlerse yani ne ekersen onu biçersin sözüne muhatap olursa, konu derinden çözülüyor.

"SÜT ÜRÜNÜNDEN UZAK DURUYORUM"

Basit bir kişilik kargaşası; Kimlik meselesi. Ben ağır bedeller ödeyerek öğrendim; o yüzden yoğurdu üfleyerek yemek yerine süt ürününden uzak duruyorum. Anlayan öbürüne anlatsın."

Çelik: Ağır bedeller ödedim

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