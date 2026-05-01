Cem Karaca ne zaman, neden öldü? Cem Karaca'nın eşi ve oğlu kimdir?

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca, arkasında bıraktığı güçlü eserler ve toplumsal mesajlarıyla hâlâ geniş kitlelerin hafızasında yaşamaya devam ediyor.

“Namus Belası”, “Tamirci Çırağı”, “Ceviz Ağacı” ve “Islak Islak” gibi unutulmaz şarkılarıyla Anadolu rock müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olan sanatçı, bu kez hayatını konu alan Cem Karaca'nın Gözyaşları filmiyle yeniden gündeme geldi.

Sanatı ve duruşuyla bir döneme damga vuran Cem Karaca’nın hayatı, ölüm nedeni, vefat tarihi ve ailesine dair merak edilen detaylar ise müzikseverler tarafından yeniden araştırılıyor.

Peki; Cem Karaca ne zaman ve neden öldü? Cem Karaca'nın eşi ve oğlu kimdir?

İşte Anadolu rock ozanı Cem Karaca’nın yaşamına dair bilgiler...

CEM KARACA NE ZAMAN ÖLDÜ

Cem Karaca, 8 Şubat 2004 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetti.

CEM KARACA ÖLÜM SEBEBİ

Cem Karaca, 58 yaşındayken solunum ve kalp yetmezliğine bağlı olarak geçirdiği ağır kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.

Sabah saatlerinde fenalaşan sanatçı, kaldırıldığı Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.

Kendisini her zaman Türk ve Müslüman olarak tanımlayan, gençlik yıllarından itibaren Alevilik ve Bektaşiliğe özel ilgi duyan sanatçı, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

EŞİ VE OĞLU KİMDİR

Cem Karaca hayatı boyunca birkaç evlilik yaptı. En bilinen eşlerinden biri İlkim Karaca’dır.

Oğlu ise Emrah Karaca'dır. Emrah Karaca da müzikle ilgilenmiş ve babasının mirasını yaşatmaya devam etmiştir.