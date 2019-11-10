Cem Uzan: İki ay içinde ülkeme döneceğim

2002 yılında liderliğini yürüttüğü Genç Parti ile Türkiye'de adından sıkça söz ettiren Cem Uzan, 2009 yılında terk ettiği Türkiye'ye geri döneceğini açıkladı.

Twitter hesabından, Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için ülkesine döneceğini bunun da 2 ay içerisinde gerçekleşeceğini duyuran Uzan, yargısal hiçbir sorununun olmadığını savundu.

"DÖNÜYORUM VE AKLANACAĞIM"

Cem Uzan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İki ay içinde ülkeme döneceğim. Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkıp güçlü bir demokratik seçenek yaratacağım. İktidara karşı onun üslubu ile mücadele edip demokratik bir çerçevede Türkiye’yi ayağa kaldıracağım. Bundan sonda tek misyonum ve yaşama nedenim, ülkeme ve milletime hizmet. Geçmişte olduğu gibi yine yolumu keserlerle hapse girmekten imtina etmem. Yargısal hiçbir sorun yok. Dönüyorum ve aklanacağım. Zaten milletimiz vicdanında bizi hiç mahkum etmedi. Zira bize yapılanın siyasi ve emperyal operasyon olduğu çok net ve toplum bunun farkında."





FRANSA'DA YAŞIYOR

Genç Parti ile 2002 Türkiye genel seçimlerinde yüzde 7.25, 2007 Türkiye genel seçimlerinde ise yüzde 3.03 oy alan Uzan; 2'nci Ergenekon iddianamesinde Şener Eruygur'u askeri darbeye teşvik etmekle suçlandı. Cem Uzan, siyasi sığınma talebini kabul eden Fransa'da hayatını sürdürüyor.