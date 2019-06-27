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Cem Yılmaz 2 milyonluk aracıyla görüntülendi

Defne Samyeli ve kızlarıyla tatil yaptıktan sonra İstanbul'a dönen Cem Yılmaz, yeni otomobiliyle bir kez daha magazin gündeminde.

Haber Merkezi | 27.06.2019 - 12:41..
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Cem Yılmaz 2 milyonluk aracıyla görüntülendi

Cem Yılmaz, Defne Samyeli ve iki kızıyla tatil için Bodrum'a gitti.

Ünlü komedyen, tatilde Defne Samyeli ile iki kişilik arabasında seyahat derken Deren Talu’ya da bir lüks araç tahsis etmişti.

ŞİMDİLİK İSTANBUL'DA

Bodrum'daki tatilini Defne Samyeli ve kızlarıyla doyasıya eğlenerek geçiren Yılmaz, İstanbul seçimleri için geri döndü.

Seçim heyecanının geride kalmasıyla Cem Yılmaz bu kez lüks aracıyla magazinin gündeminde.

Uzun zamandır kullanmadığı aracını garajdan çıkaran Cem Yılmaz'ın bindiği Mercedes Maybach S500'ün fiyatı 2 milyon lira seviyesinde.

Cem Yılmaz 2 milyonluk aracıyla görüntülendi

Cem Yılmaz 2 milyonluk aracıyla görüntülendi

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