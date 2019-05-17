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Cem Yılmaz: Bir çocuğa bakamadık

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ahu Yağtu ile boşanmasıyla ilgili konuştu.

Haber Merkezi | 17.05.2019 - 12:10..
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Cem Yılmaz, Tuhaf dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı. Hayatındaki başarılardan bahseden Yılmaz, tek bir konuda başarısız olduğunu söyledi.

İşte Cem Yılmaz'ın açıklası:

"BAŞARININ ANAHTARI: İT GİBİ ÇALIŞMAK"

Yılmaz, “Başarı; insanı gerçek hayattan uzaklaştıran bir olgu olarak kafamda kodlanmış durumda. Yolun tamamlandığı hissini veriyor. Çok zehirli bir durum. Başarılı insanların ortak özelliği; it gibi çalışmaktır. dedi.

'KARI-KOCA BİR ÇOCUĞA BAKAMADIK'

Mart 2012’de evlendiği Ahu Yağtu’dan 31 Aralık 2013’te boşanan Cem Yılmaz konuyla ilgili de “Evliliğimi sürdüremedim. Boşanma, bende başarısızlık hissi uyandırdı. Hayatta çok şeyi başardım ama bir çocuğa bakamadık karı-koca”  diye konuştu.

Cem Yılmaz: Bir çocuğa bakamadık

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