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Cem Yılmaz: Birazcık korkun

Cem Yılmaz, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu ve samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi |
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Cem Yılmaz: Birazcık korkun

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın YouTube'da yayınlanan Burda Olan Burda Kalır'a konuk oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya girip, bu duruma hemen adapte olanlara şaşırdığını da söyleyen Yılmaz, "Birazcık kork, endişelen." dedi.

Yılmaz, karantina günlerinde neler yaptığını anlattı. Geçtiğimiz günlerde evinde yangın çıktığına dair iddialarla ilgili de ilk kez konuşan Cem Yılmaz, şöyle dedi:

"YANGIN ÇIKMADI"

“Geçenlerde bir tane haber okudum, ‘Evde yangın çıktı ama umursamadılar’ diyor. Acaba evde yangın çıkmamış olabilir mi? Kül atmışlar çöp odasına, kül de tütmüş. Aramızda 25 metre ve Ozan’ın (Güven) eviyle… Onunla da az görüşürüyoruz. 2-3 kere görüştük. Adama sabahın köründe gidip, ‘Cem’in evinde yangın çıktı’ diyorlar. Ya ben Ozan’la görüşüyorum. Benim evimde yangın çıkmış olabilir mi?"

"GÖRÜNTÜLÜ ARAMAYINCA SURATIMA KAPATIYORLAR"

Ailesi ile bu süreçte görüntülü konuştuğunu anlatan Yılmaz, Normal arayınca da suratıma kapatıyorlar, görüntü yok diye. Annem babam çok pimpirikli insanlar değildir ama babamın ayakları ağrıyordu bundan bir ay önce, ağrı mağrı gitti. Adrenalinden her şeyleri iyileşti.

"BENİM MORALİM BOZUK"

13 Mart'tan beri evdeyim 40 gündür karantinadayım. Beni sürekli sanal programlara davet ediyorlar ama ben o morali kendimde bulamadım. Sosyal medyadaki kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum; çok çabuk adapte olanlara çok şaşırıyorum. Arkadaş birazcık kork. İnsanız yani. Biraz endişelen.” dedi.

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