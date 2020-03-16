taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3164
Euro
7.0304
Altın
1541.58
Borsa
95605.22
Gram Altın
313.281
Bitcoin
35651.94

Cem Yılmaz kayınvalidesiyle tanıştı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, müstakbel kayınvalidesi ile karşılaştı.

Haber Merkezi | 16.03.2020 - 08:41..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Cem Yılmaz, sevgilisi Serenay Sarıkaya’yı önceki gün Levent’teki evinin kapısından uğurladı.

SELAM VERDİ

Araçta Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyran vardı. Cem Yılmaz kızını almaya gelen Ümran Hanım ile ilk kez tanıştı. “Merhaba, nasılsınız? İyisinizdir inşallah” dedi.

"NEYİN PEŞİNDESİNİZ?"

Bu sırada görüntülendiğini fark etti. Muhabirlere “Siz neyin peşindesiniz bakayım?” diye takıldı.

Serenay Sarıkaya’nın 15 bin TL’lik şeffaf çantasında güneş gözlüğü, güneş koruyucu ve 100 TL’lik banknotlar vardı.

Cem Yılmaz kayınvalidesiyle tanıştı

Cem Yılmaz kayınvalidesiyle tanıştı

İlginizi Çekebilir
Özge Özpirinçci: Koronavirüse karşı bol bol su için
Koronavirüsten korunmak için çantasında sürekli boğaz, burun spreyi ve el dezenfektanı ile gezen Özge Özpirinçci, bol bol da su içiyor.
Burcu Esmersoy ile Allan Hakko el ele
Burcu Esmersoy ve sevgilisi Allan Hakko ilk kez görüntülendi.
Caner Erkin'in zor anları
Gazetecileri görünce panik yapan Caner Erkin, otomatik kapıdan geçerken küçük bir kaza geçirdi.
Şeyma Subaşı'dan karantina sonrası ilk paylaşım
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi ile selfie yaptığı fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
Sağlık Bakanı: Avrupa'dan 7, ABD'den 3 yeni vakamız var
705
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
ABD Merkez Bankası faizi sıfırladı
153
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saat
50
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
Zlatan Ibrahimovic, özel uçağıyla İtalya'dan ayrıldı
20
Dünyanın 6 büyük merkez bankasından koronavirüs hamlesi
Dünyanın 6 büyük merkez bankasından koronavirüs hamlesi
16
İspanya Kralı, babasının maaşını kesti
İspanya Kralı, babasının maaşını kesti
18
İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma
İngiltere'de hastane ve süpermaketlere askeri koruma
21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir