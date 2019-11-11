Cem Yılmaz: Tarkan, gözleriyle sevişen biri

Cem Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde hayranlarının karşısına çıktı. Yılmaz, gösteride Tarkan'a takılmadan edemedi.

"BABA OLDUKTAN SONRA DEĞİŞTİ"

Ünlü komedyen, "Tarkan, gözleriyle sevişen biri ama çocuğu olduktan sonra çok değişti." dedi.

Yılmaz, gösterisinin başında kendisini izleyenler arasında "Hamile biri var mı?" diye sorunca bir hayranı, kendisini gösterdi. İzleyicisinin 9 aylık hamile olduğunu öğrenen Yılmaz’ın, “Sanırım çocuğu burada doğurmak için buraya geldiniz.” demesi salondakileri kahkahaya boğdu.