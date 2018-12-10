Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'den 2020 modası

Aşkları geçtiğimiz nisan ayında belgelenen Cem Yılmaz-Defne Samyeli, aşklarını ilan etmeye devam ediyor.
Mutluluklarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlü çift, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisi daha eklendi. ünlü çift, mutluluklarını sık sık sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.
"MERKÜR GERİ GİDİYOR"
Cem Yılmaz, Instagram hesabından sevgilisi Defne Samyeli ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak, "Sonbahar-Kış 2020... Balıksırtı ve ekose tekrar moda olacak... Merkür geri gidiyor aman dikkat!" notunu düştü. Yılmaz'ın takipçileri fotoğrafı yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.