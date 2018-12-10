Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'den 2020 modası

Asgari ücret toplantısında konuşan Atalay, Fransa'yı işaret ederek sokak eylemleriyle tehdit etti.

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Rusların en çok ziyaret ettiği ülke Türkiye oldu

Bu yılın ocak-eylül döneminde gerçekleştirilen seyahatlerde, Rusların en çok Türkiye'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı.