Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, Levent'te karantinada

Yaşadıkları sürpriz aşkla gündemde olan ve artık kameralardan kaçmayan Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz, koronavirüs salgınından korunmak için evlerinden çıkmıyor.

Ünlü komedyenin Levent’teki evinde kalan çift, evde çeşitli aktiviteler yaparak vakit geçiriyor.

CEM, SERENAY'I ÇALIŞTIRIYOR

‘Acıların Kadını Bergen’i bir sinema filminde canlandıracak olan Sarıkaya’ya, sevgilisi oyuncu koçluğu yapıyormuş. Filmde arabesk şarkılar da söyleyecek olan Serenay Sarıkaya'nın, provasını Cem Yılmaz’a şarkı söyleyerek yaptığı da öğrenildi.