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Cem Yılmaz yıllık kazancını açıkladı

İlk defa ne kadar kazandığını açıklayan Cem Yılmaz, kendisini dinleyenleri şaşırttı.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 10:41..
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Cem Yılmaz yıllık kazancını açıkladı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir otelde düzenlenen Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’ne katıldı. Yılmaz, açıklamalarıyla katılanları güldürdü.

"BABY TV İZLİYORUM"

Yılmaz, "Bugün siz dolar kaç liraya düşer diye düşünürken ben, filmlerim kı..nı kurtaracarak mı derdindeyim. Hepsini mikro ekonomi düzeyinde tasarladım.” dedi. Eski eşi Ahu Yağtu’dan olan 6.5 yaşındaki oğlu Kemal’den bahseden Cem Yılmaz şöyle konuştu: “Evde Baby TV izliyorum. Bizimki ise Playstation oynuyor. Bazen çocuklar anneye çekiyor. Geçenlerde oyunun 6 aşamasını da indirmiş, bana 6 bin liraya mal oldu.”

"1 YA DA 2  MİLYON DOLAR GELİRİM VAR"

"İyi performans sergilemediğim gösterilerde aldığım parayı iade ederim. Ama bugün formumdayım! Stopaj da size ait değil mi?” diyen Cem Yılmaz, ‘Organize İşler Sazan Sarmalı’nın Netflix’e satılmasına dair şunları söyledi: “Marka resmen bir bombardıman yapıyor. Ona para, buna para. Altında bir şeyler var sanki. Ben para almadım. Alırsam tabii ki fikrim değişir. Eskiden yılda 500 bin kazanıyordum. Şimdi 1 ya da 2 milyon dolar gelirim oluyor."

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