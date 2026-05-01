Cem Yılmaz'a benzerliği şaşırttı: 100 yıllık video gündem oldu

İngiltere arşivlerinden ortaya çıkan 1926 tarihli bir video, sosyal medyada gündem oldu...

Söz konusu görüntülerde; Fas Sultanı Moulay Youssef ve beraberindeki heyetin Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan Paris Camii’ni ziyareti yer alıyor.

Dönemin basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği ziyarette, Sultan’ın cami avlusunda yürüyüşü ve heyetiyle birlikte görüntüleniyor.

Video kadrajında yer alan Cezayirli siyasetçi Şeyh Bouaziz ben Muhammed ben Gana’nın yüz hatları ve mimiklerinin Cem Yılmaz’a benzemesi dikkat çekiyor.

Şeyh Bouaziz ben Muhammed ben Gana’nın Cem Yılmaz’a olan bu şaşırtıcı benzerliği ise sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu görüntüler; özellikle Şeyh Bouaziz’in gülümseme anındaki ifadesinin Cem Yılmaz’ın “Erşan Kuneri” dizisindeki karakterlerinden birine benzetilmesiyle viral hale geldi.

Kullanıcılar, yaklaşık bir asır öncesine ait bu görüntüleri diziden alınmış sahnelerle yan yana getirerek paylaştı.

Öte yandan Cem Yılmaz'dan da konuya dair espirili paylaşım gecikmedi.

Erşan Kuneri filminden bir karesini paylaşan Yılmaz, “Fas prensi değilim, sadece 2 saatliğine oradaydım.” ifadelerini kullandı.