Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya açıklaması

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, 1.5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz günlerde noktaladı.
Ayrılığın ardından yeni aşk dedikoduları da yaygınlaştı. Öyle ki ünlü çiftin ilişkisinin, oyuncu Serenay Sarıkaya yüzünden bittiği iddia edildi.
SARIKAYA'DAN 100 BİN DOLARLIK TAZMİNAT TALEBİ
Bu iddialar uzun zaman gündemi meşgul ederken, ilk atak Serenay Sarıkaya'dan geldi. Bazı magazin programlarını dava eden Sarıkaya, 100 bin dolarlık tazminat talebinde bulundu.
CEM YILMAZ SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Güzel oyuncunun ardından ünlü komedyen Cem Yılmaz da sessizliğini bozdu.
Hafta sonu gittiği kitap fuarında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile aşk haberlerini net bir dille yalanladı.
"GERÇEKLİĞİ YOKTUR"
46 yaşındaki oyuncu, muhabirin "Defne Hanım'dan ayrıldınız. İsminiz Serenay Sarıkaya ile anılıyor." sözlerine, "Hayır, bu haberlerin gerçekliği yoktur." cevabını verdi.