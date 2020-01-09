Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya itirafı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile 1,5 yıllık aşkı Defne Samyeli, geçtiğimiz aylarda ayrıldı.

SERENAY'A HAYRAN

Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya hayranlığı aşkın bitme sebebi olarak gösterildi. Hatta Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yakınlaşması, Defne Samyeli'nin de bu yakınlıktan rahatsız olması iddialar arasındaydı.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz haklarında ortaya atılan bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

"DALIP GİDİYORUM"

Ünlü komedyen dün İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. Yılmaz, 'Hiç kimseyi stalk'luyor musun?' sorusuna çok konuşulacak bir yanıt verdi. "Diyelim ki ben 'Serenay Sarıkaya ne yapmış?' diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona... O stalk mu oluyor?"