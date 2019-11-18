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Cemaat camide spora başladı

İstanbul Ümraniye'de başlatılan projeyle cami cemaati, günde bir defa camilerin içinde spor hocaları eşliğinde spor yapıyor.

Haber Merkezi | 18.11.2019 - 11:56..
  1. Haberler
  2. Sağlık
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Cemaat camide spora başladı

Camilerde oturarak namaz kılan özellikle yaşlı cemaat nedeniyle "camiler kilise oluyor" tartışması, ara ara gündeme gelir.

Sağlık sorunları nedeniyle özellikle rükuya ve secdeye gitmekte zorlananlar, ibadetlerini tabure üzerinde oturarak gerçekleştirmeye çalışıyor.

CAMİDE SPOR

Ümraniye Belediyesi, bu gibi sağlık sorunlarını önlemek için "5 Vakit Namaz, 1 Vakit Spor" projesiyle, camilerde eğitmenler eşliğinde cemaate spor yapma imkanı sunmaya başladı.

İlk olarak Hz Havva Camii, Parseller Camii, Şehit Mustafa Efendi Camii'nde başlayan projeye, ilerleyen günlerde diğer camiler de katılacak.

Cemaat camide spora başladı

Cemaat camide spora başladı

Cemaat camide spora başladı

Camilerde kilise düzeninde namaz sorunu devam ediyor haberi
Cemaat camide spora başladı

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