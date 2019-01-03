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Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5 kişi için idam istemi

Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinden sorumlu 11 kişi hakim karşısına çıktı.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 12:55..
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Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5 kişi için idam istemi

Savcı 5 kişi için idam istedi.

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