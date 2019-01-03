Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5 kişi için idam istemi

Bakırköy'de LPG hortumu patlamaya neden oldu

"Bu süreçte bin yıl büyüdüm" diyen Hande Erçel, şimdi de annesinin iyileşmesi için donör olacak.

Fenerbahçe'de Aatıf ve Dirar'ın ardından Volkan'ın da affedilmesi gündemde. Bir diğer kadro dışı isim Ozan Tufan ise Samandıra'da takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor.

Delikanlılık zamanlarında Birmingham’da görüp etkisinde kaldığı iki kuleden esinlenerek bize kazandırdığı Yüzüklerin Efendisi serisi ve daha fazlası ile J. R. R. Tolkien…

1 Oğulcan Engin Şeyma Subaşı'yı sildi Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, etrafındaki ünlü arkadaşlarını birer birer kaybediyor.

2 2019 yılı SSK ve Bağ-Kur zammı belli oldu Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı 10,19, memur emeklisinin zam oranı ise 10,7 olarak ortaya çıktı.

3 Dolar gece yarısı ani yükseliş yaşayıp tekrar indi Gece yarısı 5.70 seviyelerine fırlayan dolar, tekrar toparlanarak 5.46 seviyelerine geriledi.

4 Enflasyon rakamları açıklandı Yıllık en fazla artış ev eşyası grubunda gerçekleşirken, aylık en fazla düşüş giyim ve ayakkabı sektöründe oldu.

5 Memurların 2019 zamlı maaşları En düşük memur maaşı 2019 yılında 3468 lira, en yüksek memur maaşı ise 13 bin 270 lira oldu.

6 K.Kore'de depremler Kim Jong'un denemelerinden çıktı Kuzey Kore'nin 3 Eylül 2017'de yerin altında yaptığı nükleer denemenin çok şiddetli olması nedeniyle, hâlâ depremler meydana geldiği bildirildi.