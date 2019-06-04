Karadeniz'de bir mahallede iki şehir

1 Tokatta iki koç kafa tokuşturdu Yolda karşılaşan iki koçun birbiriyle tokuşması ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

2 Tekirdağ'da tatilcilerin yol çilesi Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, Marmara Denizi'deki Avşa Adası'na gitmek isteyince feribot iskelelerinde, uzun araç kuyruklar oluştu.

3 Cemil Çiçek ve çevresinin önlenemez yükselişi Siyasete girdiği günden bu güne kadar koltuk sahibi olan Cemil Çiçek'in oğlu da makamdan makama yükseliyor.

4 Samsung Galaxy Tab A 2019’un yeni bir modeli ortaya çıktı Güney Koreli şirket Samsung, Galaxy Tab A 2019 serisine ait 7 inçlik yeni bir tablet modeli piyasaya sürecek.

5 3 büyükleri birbirine düşüren futbolcular 3 büyükler, her yıl olduğu gibi bu transfer döneminde de aynı isimlerin peşine düştü. Gündemdeki isimler; Vedat Muriç, Kenan Karaman, Lokman Gör ve Taylan Antalyalı.

6 Diyarbakır'da ağanın 300 torunu harçlık için sıraya girdi Hamo Ağa olarak bilinen Bismil Ziraat Odası Başkanı Mehmet Arslan'ın 300 torunu, bayramını kutlamak için metrelerce kuyruk oluşturdu.