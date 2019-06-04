Cemil Çiçek ve çevresinin önlenemez yükselişi

Cemil Çiçek, 40 yıllık siyasi kariyerinde hep makam sahibi oldu.
Bakanlıktan Meclis Başkanlığı'na kadar birçok görevde bulunan Çiçek'in, son görevi Yüksek İstişare Kurulu üyeliği oldu.
Siyasi kariyeri boyunca titrini uzattıkça uzattan Cemil Çiçek'in, oğlu da babasının izinde.
MEMURLUKTAN EPDK ÜYELİĞİNE
2000 yılında TBMM'de memur olarak çalışma hayatına başlayan Ahmet Çağrı Çiçek, 2005 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na geçti.
Buradaki görevinden sonra Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyesi oldu.
Babasının aktif siyasette yer aldığı dönemde yaşanan bu yükseliş, o dönem de oldukça tartışıldı.