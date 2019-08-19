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Cemil İpekçi Bodrum'da ucuza tatil yaptı

Ünlü modacı Cemil İpekçi Bodrum tatilini ucuza getirmenin yollarını anlattı.

Haber Merkezi | 19.08.2019 - 07:08..
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Bodrum'da tatil yapan modacı Cemil İpekçi, lüks yerlerde dolaştığı halde ucuza tatil yaptığını söyledi.

İpekçi, ''Ünlüler Bodrum'daki pahalılıktan isyan ederken, ucuza nasıl tatil yaptınız?'' sorusuna maddeler halinde cevap verdi.

Cemil İpekçi Bodrum'da ucuza tatil yaptı

İŞTE CEMİL İPEKÇİ FORMÜLÜ

1) Halk plajında denize giriyorum.

2) Beach'lere giderken piknik sepeti yapıyorum. İçinde termos ve sandviçim var.

3) Şezlong ve portatif sehpamı yanımda taşıyorum. Manzarayı, denizi beğendiğim yere kuruluyorum.

4) Lahmacun ve ayran 110 TL'ye çıkmışsa İstanbul'a dönünce yerim, dert değil.

5) Otel yerine sezonluk ev kiraladım.

BODRUM'DAKİ LÜKS PLAJLARDA SON FİYATLAR:

Ayran ve lahmacun: 110 TL

Bir sandviç: 150 TL Tost ve ayran: 80 TL

Deniz mahsüllü makarna: 250 TL

Mantı: 95 TL

Sucuklu yumurta: 100 TL

Üç top dondurma: 90 TL

Bir bardak çay: 23 TL

Bir fincan kahve: 30 TL

Bir şezlong: 350 TL

Cemil İpekçi Bodrum'da ucuza tatil yaptı

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