Cemil İpekçi Bodrum'da ucuza tatil yaptı

Bodrum'da tatil yapan modacı Cemil İpekçi, lüks yerlerde dolaştığı halde ucuza tatil yaptığını söyledi.
İpekçi, ''Ünlüler Bodrum'daki pahalılıktan isyan ederken, ucuza nasıl tatil yaptınız?'' sorusuna maddeler halinde cevap verdi.
İŞTE CEMİL İPEKÇİ FORMÜLÜ
1) Halk plajında denize giriyorum.
2) Beach'lere giderken piknik sepeti yapıyorum. İçinde termos ve sandviçim var.
3) Şezlong ve portatif sehpamı yanımda taşıyorum. Manzarayı, denizi beğendiğim yere kuruluyorum.
4) Lahmacun ve ayran 110 TL'ye çıkmışsa İstanbul'a dönünce yerim, dert değil.
5) Otel yerine sezonluk ev kiraladım.
BODRUM'DAKİ LÜKS PLAJLARDA SON FİYATLAR:
Ayran ve lahmacun: 110 TL
Bir sandviç: 150 TL Tost ve ayran: 80 TL
Deniz mahsüllü makarna: 250 TL
Mantı: 95 TL
Sucuklu yumurta: 100 TL
Üç top dondurma: 90 TL
Bir bardak çay: 23 TL
Bir fincan kahve: 30 TL
Bir şezlong: 350 TL