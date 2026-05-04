Cemile Bayraktar'dan Bosch'un Anneler Günü reklamına destek

10 Mayıs Anneler Günü yaklaşırken her özel günün öncesinde olduğu gibi markalar, satışlarını artırmak için türlü duygusal reklam çalışmalarına imza atıyor.

Beyaz eşya markası Bosch ise yayınladığı 'farklı' bir reklam filmi ile gündeme oturdu.

KÖPEK SAHİBİ OLMAKLA ANNELİĞİ BİR TUTAN REKLAM

İki kadının mağazada elektrikli süpürge tavsiyesi ve annelik üzerine başlayan ayaküstü sohbetinin sonunda bahsedilenlerin çocuklar değil 'evcil hayvanlar' olduğu anlaşılan reklam filmi, büyük tepki çekti.

REKLAM YAYINDAN KALDIRILDI

Evcil hayvan sahibi olmakla anne olmayı bir tutan reklam filmi tepkiler üzerine yayından kaldırılırken sosyal medya üzerinden tartışma sürüyor.

Bu kapsamda reklama destek vererek, tepki gösterenleri hedef alan isimler de var.

Cemile Bayraktar, reklamı eleştirenlere tepki gösterenlerden biri oldu.

"KİMİN NEYİN ANNESİ OLACAĞINA SİZ KARAR VEREMEZSİNİZ"

Reklam filmini eleştirenleri 'Haddinizi bilin' diyerek hedef alan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

“Reklamı beğenmeyebilirsiniz, kimse hayvan sevmek zorunda da değil ancak haddinizi bileceksiniz, kendi hayatınızla ilgileneceksiniz, başkalarının kimin ve neyin annesi olacağına, onu bunu yasaklayarak siz karar veremezsiniz.

"EVLADI OLMAYAN İNSANLAR HAYVANLARA ANNE BABA OLARAK HAYATA TUTUNUYOR"

Türlü türlü dertleri olan milyonlarca insan var, evladı olmayan binlerce insan var. O hayvanlara anne, baba olarak hayata tutunuyorlar, bir kez etrafınızda sizin dünyanız dışında insanların da var olduğunu görün artık. Bıktık artık bunların herkesin hayatına yön verme merakından, insan ruhu bilmezliğinden, kabalığından, hadsizliğinden…”