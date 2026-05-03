Tepkilerin odağındaki Bosch'un Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı

Bosch Türkiye’nin Anneler Günü için hazırladığı reklam filmi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kısa sürede tartışmaların odağı haline geldi.

“Tam bi’ anne hikayesi” başlığıyla yayınlanan reklam, özellikle annelik ve aile kavramına ilişkin göndermeleri nedeniyle çok sayıda kullanıcı tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

SAHNEYE ÇOCUK YERİNE KÖPEK GİRDİ

Bir mağaza içinde geçen kurguda, iki kadın arasında annelik üzerine sohbet ediliyormuş gibi bir diyalog yer aldı. Konuşma ilerledikçe izleyicide çocuklardan bahsedildiği algısı oluşurken, finalde “çocuk” olarak bahsedilen varlıkların aslında evcil hayvanlar olduğu ortaya çıktı.

Reklamdaki “annesiniz galiba”, “bende de var iki tane”, “çocuk işte” gibi ifadeler, sosyal medyadaki tepkilerin odağına oturan spesifik cümleler.

YAYINDAN KALDIRILDI

Tepkilerin artmasının ardından Bosch Türkiye’nin reklam filmini yayından kaldırdığı görüldü. Şirketten konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama ise henüz yapılmadı.