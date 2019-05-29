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Eşref Kolçak'ın cenaze aracına selfie engeli

Sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın cenazesine katılan ünlü isimlerle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar, cenaze aracının ilerlemesini zorlaştırdı.

İHA | 29.05.2019 - 02:01..
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Eşref Kolçak'ın cenaze aracına selfie engeli

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sinema sanatçısı Eşref Kolçak’ın cenazesinde tabutta selfie çeken ve fotoğraf karesine girme yarışında olan vatandaşların yanı sıra, ünlü oyuncularla fotoğraf çektirmeye çalışan insanlar cenazede olduklarını unuttu.

Eşref Kolçak'ın cenaze aracına selfie engeli

SELFİE MERAKLILARI, ARACIN GEÇİŞİNİ ZORLADI

Cenaze namazının ardından Kolçak’ın cenazesi, cenaze aracına konularak yolun açılması beklendi. Fakat araç, ünlü sanatçılarla fotoğraf çekmek insanlar nedeniyle ilerleyemedi.

Eşref Kolçak'ın cenaze aracına selfie engeli

EŞİ VE OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ

Eşref Kolçak’ın cenazesi uzun süren bekleyişin ardından Gemlik İlçe Mezarlığı’nda götürülerek eşi Özcan Kolçak ve oğlu Harun Kolçak’ın yanına defnedildi.

Eşref Kolçak'ın cenaze aracına selfie engeli

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