Cengiz Kurtoğlu ve İzzet Yıldızhan düğünde

İzzet Yıldızhan ce Cengiz Kurtoğlu dün akşam İstanbul'daki ünlü bir otelde gerçekleşen düğünde sahneye çıktı. Yaklaşık 1000 davetlinin katıldığı düğünde ünlü şarkıcıların sahneye çıkmasıyla dolar saçma yarışı başladı.
DOLARLI DÜĞÜN
Havaya saçılan dolarları toplamak için çocuklar ve görevliler birbirine girdi. Görevliler tarafından yerlerden toplanan 1 dolarlık banknotlar, orkestranın bulunduğu alandaki çantaya dolduruldu.
İki şarkıcı, yerde bağdaş kurup dolarların akışı bitene kadar birlikte şarkılarını söylemeye devam etti. İkilinin şarkı söylerken dolarlara bakışları dikkatlerden kaçmadı.