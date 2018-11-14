Ceren Hindistan: Mustafa çok ayıp etti

Mustafa Sandal’ın Ceren Hindistan ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Ancak Sandal’ın Irmak Ünal ile yeni bir ilişkiye yelken açtığı ortaya çıktı. Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Ceren Hindistan, merak edilenleri canlı yayında anlattı.

"BANA AŞK TEKLİFİ ETTİ"

"Mustafa Sandal’ın yanındaki kadını herkes ben sanınca DM’den mesaj attım. O gün de ‘tesadüfen arabamda sizin şarkınızı dinlerken paylaşım yapınca da herkes ben olduğumu düşünüyor, ne yapalım’ dedim. O da ‘Cerenciğim hiç gerek yok. Hazır böyle şeyler yazılmışken aşk yaşayalım’ dedi. Duygusal bir konuşmaya geçti mesaj. Ben her zaman mesafeliydim. Hayranı olduğum bir insandı tamam ama hiçbir zaman aşk konusu geçmedi.





"ALKOLLÜ SANDIM"

Zor zamanlar geçiriyor, mantıklı düşünemiyor belki. Belki de bir boşluktan dolayı bana bunu yazıyor. Belki de alkollü mü acaba diye düşündüm.

"AÇIKLAMA YAPMAMI İSTEMEDİ"

Mustafa Sandal bana o fotoğraf için ‘açıklama yapma, seni arayanlara telefon açma’ dedi. Bir bildiği var herhalde diye düşündüm.

"IRMAK'LA BERABERMİŞ"

Meğer Irmak Hanım ile berabermiş bana onları yazarken. Ben de duyunca şok oldum. Ne gerek vardı böyle şeylere? Bana gönderdiği mesajları sizlere göndermiştim, defalarca bunları konuşmak istemiyorum. Arkadaşlık üzerine bir yazışma değildi bir kere… ‘Hayatıma hoş geldin’ diye bir konuşma da Whatsapp’ta başlıyor. Bana ilginç geldi. Efendiliği ile tanıdık, adamlığı ile tanıdık. Ben onun hayranıydım. Neden böyle bir şey için beni seçti, neden açıklama yapmama izin vermedi de beni susturdu, sonrasında bildiği yoldan devam etti?

"CEREN OLARAK GEL"

‘Görüşelim’ deyince ben ‘neden beni görmek istiyorsunuz, hayranınız olarak mı bir kadın olarak mı’ diye sordum. Bana ‘kadın olarak, Ceren olarak, sen olarak görüşelim’ dedi…

Irmak Ünal ile aşk yaşadığı ortaya çıkınca hiçbir şey yazmadım. Bir kadın olarak tabii ki üzüldüm. Yanındaki insanı ben sanıyorlar. ‘siz mi mesaj atarsınız ben mi atayım’ diyorum. Karşı taraf açıklama yapmıyor. Aşk mesajları atılıyor, devamını getiriyor. Sonra hayatındaki insan çıkıyor. Bana bir özür gelmiyor! Ben zor duruma düşüyorum burada. Sanki kendi kendine gelin güvey olmuş gibi bir algı yaratılıyor. Hoş olmayan şeyler.

"MUTLU OLSUN"

Mustafa Sandal küçüklüğümden beri hayran olduğum, şarkılarıyla büyüdüğüm bir insandı. Hep de seveceğim, arabamda şarkılarını dinleyeceğim. Ama böyle bir şeye gerek yoktu çirkin şeyler bunlar. Mutlu olmasını çok isterim. Zor bir süreçten geçiyor. Ne diyeyim ki?”