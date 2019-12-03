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Ceren Moray yemek kursuna gidecek

Ünlü oyuncu Ceren Moray, eşinin isteği üzerine yemek kursuna yazıldı.

Haber Merkezi | 03.12.2019 - 11:52..
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Ceren Moray, Eylül 2017'de Fransız sevgilisi Nico Brun ile nikah masasına oturmuştu.

Oyuncu, eşinin isteği üzerine yemek kursuna yazıldı. Ceren Moray, "Şu sıralar aşçılık eğitimi alıyorum. Eşimle birlikte ortak bir şeyler yapmayı düşünüyoruz. Henüz netleşen bir şey yok, sadece boş zamanlarımda kursa gidiyorum. Şimdilik bu kadarını söyleyebilirim. 'Avlu' dizisinin devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Belki internetten devam ederiz, hiç belli değil. Yapımcımızdan haber bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Ceren Moray yemek kursuna gidecek

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