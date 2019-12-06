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Ceren Özdemir, doğum gününden 3 gün önce öldürüldü

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen balerin Ceren Özdemir, yaşasaydı bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı.

DHA | 06.12.2019 - 08:52..
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Türkiye'yi sarsan acı olay, salı günü saat 19.30 sıralarında Ordu'nun Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde yaşandı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi.

Ceren Özdemir, doğum gününden 3 gün önce öldürüldü

BİNAYA GİRDİ, ÖLÜM GELDİ

Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ceren Özdemir, doğum gününden 3 gün önce öldürüldü

KATİL ZANLISI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü, saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan eve kadar olan 2.5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını mercek altına aldı. Görüntülerden Ceren'in, evine yürüdüğü sırada gri renkte ve kapüşonlu mont giyen saldırgan tarafından takip edildiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonunda görüntüdeki kişinin, 12 suçtan sabıkası bulunan ve 1 Aralık günü cezaevinden firar eden uyuşturucu bağımlısı Özgür Arduç (35) olduğu belirlendi.

Ceren Özdemir, doğum gününden 3 gün önce öldürüldü

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE ŞIRNAK'A GÖNDERİLDİ

Polis, izini sürdüğü katil zanlısını otogar civarında yakaladı. Tanınmamak için siyah mont giyen saldırgan, kendisini yakalamak isteyen 2 polisi de bıçaklayarak, hafif şekilde yaraladı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Arduç, suçunu itiraf etti. Arduç'un 14 yıl önce yine Ordu'da bir çocuğu bıçakladığı, cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Bir yıl sonra hırsızlık yaparken yakalanan ve tekrar konulduğu açık cezaevinden 1 Aralık'ta bir kez daha firar eden Özgür Arduç'un, 3 gün sonra Ceren'i öldürdüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle Şırnak'taki bir cezaevine gönderildi.

Ceren Özdemir, doğum gününden 3 gün önce öldürüldü

BUGÜN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Ceren Özdemir, yaşasaydı bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı. Ölümü ile Türkiye'yi yasa boğan Ceren'den geriye arkadaşlarına bıraktığı 'Hediye almayın, ama doğum günümü unutmayın' mesajları kaldı. Sosyal medya hesaplarına binlerce takipçi, mesajlar atararak Ceren'in doğum gününü kutladı. Mesajlarda, 'Seni koruyamadık, bizi affet, doğum günün kutlu olsun', 'İyi ki doğdun melek yüzlü melek', 'İyiki doğdun prenses' gibi ifadelere yer verildi. Ceren'in bir yakın arkadaşı da "6 Aralık onun doğum günüydü. 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter' demişti." ifadelerini kullandı.

Ceren Özdemir, doğum gününden 3 gün önce öldürüldü

Ceren Özdemir, doğum gününden 3 gün önce öldürüldü

Ceren Özdemir, doğum gününden 3 gün önce öldürüldü

Ceren Özdemir, doğum gününden 3 gün önce öldürüldü

Ceren Özdemir, doğum gününden 3 gün önce öldürüldü

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