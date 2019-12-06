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Ceren Özdemir'in babası idam istedi

Geçtiğimiz gün vahşice öldürülen Ceren Özdemir'in babası bu tarz olaylarda idamın gerekli olduğunu söyledi.

AA | 06.12.2019 - 16:28..
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Ceren Özdemir'in babası idam istedi

Türkiye, bir kez daha katledilen genç bir kadın için ağlıyor.

Ordu Altınordu'da bıçaklanarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir, dün toprağa verildi. Bugün ise Ceren'in doğum günü.

Aile ise taziyeleri kabul ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Özdemir ailesine başsağlığı ziyaretine gitti.

Baba Yılmaz Özdemir ise önemli açıklamalar yaptı.

"İDAM GEREKİYOR"

İdam cezasıyla ilgili konuşan Özdemir; "Normalde idama karşıyız ama bu tür vakalarda idam cezası gerekiyor. Yarın yine bunları topluma bırakacaklar. Açığa alacaklar, açıktan yine kaçacaklar. Ben gül gibi çocuğumu 20 yıldır yetiştirmişim. Bunun kararını artık devlet büyükleri verecek. Bizim sorumluluğumuzda değil. Bu problemi büyüklerimiz çözecek." ifadelerini kullandı.

Ceren Özdemir'in babası idam istedi VİDEO

"BEN ÇOCUKLARIMI YETİŞTİRMEK İÇİN 35 SENEDİR GARSONLUK YAPIYORUM"

Ceren'in babası, şunları da ifade etti; "Biz devletin koruması altındayız, bizi de koruyacak, çocuklarımızı da koruyacak. Bu vatan hepimizin vatanı. O çocuğumuzu yetiştirmek için bu hale getirmek için 35 senedir garsonluk yapıyorum. Bize düşen vatana millete faydalı çocuklar yetiştirmek. Ben de onu yaptım zaten. Başka da elimden bir şey gelmez."

Ceren Özdemir'in babası idam istedi

Ceren Özdemir'in babası idam istedi

Ceren Özdemir'in babası idam istedi

Ceren Özdemir, doğum gününden 3 gün önce öldürüldü haberi
Ceren Özdemir'in babası idam istedi

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