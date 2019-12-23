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Ceren Özdemir'in katili hakim karşısında

Katil Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle duruşmaya tutuklu bulunduğu Van'daki cezaevinden, SEGBİS üzerinden katılıyor.

Haber Merkezi | 23.12.2019 - 11:24..
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20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'i takip edip, yaşadığı apartmanın önünde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava başladı.

Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen katil Arduç, güvenlik gerekçesi sebebiyle, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Ceren Özdemir'in katili hakim karşısında

KADIN PLATFORMU ORADAYDI

Duruşmaya dakikalar kala Türkiye’nin farklı illerinden gelen kadın platformu üyeleri de kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Ceren Özdemir'in katili hakim karşısında

Arduç'un ifadelerinden öne çıkanlar;

"Dışarda yapmadığım pislik kalmadı. Akli dengem yerinde olsa, 12 yaşında bir çocuğu öldürmeye çalışır mıydım? Ceren'i öldürür müydüm? Ceren’den önce, 3 kişiyi daha öldürecektim, izlerini kaybettim, yorulmasaydım, 6 yaşında bir çocuğu daha öldürecektim.

Öldürme arzusu elimde olan bir şey değil. Akli dengem de yerinde değil. Pişmanım, vicdan azabı çekiyorum. tedavi olmak istiyorum."

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