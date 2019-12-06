Ceren'in katili cezaevini beğenmedi

Türkiye'yi sarsan acı olayın üzerinden 3 gün geçti.

20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'i mahallesinde takip edip kalbinden bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç, son olarak pişman olduğunu söylemişti.

Cani katil, cezaevinden çıktığında başkalarını da öldürmeyi planladığını dile getirmişti.

ŞIRNAK CEZAEVİNE GÖTÜRÜLÜYORDU

Mahkemece “canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde karayoluyla Şırnak Cezaevi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.

ARAÇTA TEPKİ GÖSTERİP YERİNİ DEĞİŞTİRTTİ

Ancak araçta tepki gösteren ve Şırnak’a gitmek istemediğini söyleyen Özgür Arduç’un içinde bulunduğu cezaevine nakil aracı yapılan görüşmeler sonrasında Van’a yönlendirildi.