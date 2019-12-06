taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7602
Euro
6.3993
Altın
1475.23
Borsa
108638.45
Gram Altın
273.071
Bitcoin
42234.8

Ceren'in katili cezaevini beğenmedi

Katil Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle nakledilmek üzere yola çıkarıldığı Şırnak Cezaevi'ni istemeyip, araçta tepki gösterince Van’a götürüldü.

DHA | 06.12.2019 - 12:08..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'yi sarsan acı olayın üzerinden 3 gün geçti.

20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir'i mahallesinde takip edip kalbinden bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç, son olarak pişman olduğunu söylemişti.

Cani katil, cezaevinden çıktığında başkalarını da öldürmeyi planladığını dile getirmişti.

ŞIRNAK CEZAEVİNE GÖTÜRÜLÜYORDU

Mahkemece “canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde karayoluyla Şırnak Cezaevi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.

ARAÇTA TEPKİ GÖSTERİP YERİNİ DEĞİŞTİRTTİ

Ancak araçta tepki gösteren ve Şırnak’a gitmek istemediğini söyleyen Özgür Arduç’un içinde bulunduğu cezaevine nakil aracı yapılan görüşmeler sonrasında Van’a yönlendirildi.

Ceren'in katili cezaevini beğenmedi

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

957
Ceren Özdemir'in katili pişman değil

Ceren Özdemir'in katili pişman değil

350
Güngören Belediyesi'ndeki insanlık dışı olay Türkiye'nin gündeminde

Güngören Belediyesi'ndeki insanlık dışı olay Türkiye'nin gündeminde

389
Ermeni tasarısı, ABD senatosunda tekrar engellendi

Ermeni tasarısı, ABD senatosunda tekrar engellendi

51
Osmaniye'de selenyum 74 adlı kimyasal madde yakalandı

Osmaniye'de selenyum 74 adlı kimyasal madde yakalandı

65
Duvara bantlanmış muz 120 bin dolara satılıyor

Duvara bantlanmış muz 120 bin dolara satılıyor

113
Fransa'da toplu grev sebebiyle tüm hizmetler aksıyor

Fransa'da toplu grev sebebiyle tüm hizmetler aksıyor

122
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir