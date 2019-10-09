Çernobil faciasına neden olan kontrol odası ziyarete açıldı

26 Nisan 1986 tarihinde, Ukrayna'nın Pripyat şehrinin 14 kilometre kuzeybatısında bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nin dört numaralı reaktörü, büyük bir gürültüyle patladı. Tarihin en büyük felaketleri arasında gösterilen Çernobil patlaması, binlerce insanın radyasyondan etkilenmesine neden oldu.

Patlamanın ardından yetkililer, bazı bölgeleri karantina altına aldı ve bu bölgelere ziyaretçi yasağı koydu. Şu ana kadar bölgeyi ziyaret eden turistler; yalnızca terk edilmiş okul bahçelerini, eğlence parklarını ve nükleer santralin dışındaki bazı bölgeleri gözlemleyebildi.

PATLAMANIN YAŞANDIĞI REAKTÖRÜN KONTROL ODASI ZİYARETE AÇILDI

Çernobil faciasının yaşandığı dört numaralı reaktörün kontrol odası, facianın ardından günümüze kadar ziyaret alımına kapalıydı. Bu odayı bu kadar ilgi çekici kılan şey ise; patlamaya neden olan büyük kararların, o gece bu odada alınmasıydı. Şimdi yetkililer, Çernobil'in 4 numaralı reaktörünün kontrol odasını bütün ziyaretçilere açtı.

RADYASON NORMALDEN 40 BİN KAT YÜKSEK

Dört numaralı reaktörün kontrol odası, şu anda normalden 40 bin kat daha fazla radyasyon barındırıyor. Ziyaretçilerin bu radyasyondan etkilenmemek için odaya girmeden önce kask, maske, koruyucu giysiler ve sanayi tipi botlar giymesi gerekiyor. Ayrıca her bir ziyaretçi, kontrol odasında yalnızca 5 dakika kalabiliyor.

O GECE NELER OLMUŞTU?

Çernobil faciasının yaşandığı gece, nükleer santralde ve kontrol odasında neler olduğunu dakika dakika yaşamak için, Teknoloji Tarihi yazı dizimizin dördüncü bölümüne göz atabilirsiniz.

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