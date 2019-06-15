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Çevreci eylemciler Cambridge’te trafiği kapattı

Londra'nın kuzeyinde en işlek caddede, çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion bisikletlerle eylem yaptı.

Haber Merkezi | 15.06.2019 - 11:20..
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Cambridge’de yüzlerce kişi, Extinction Rebellion iklim eylemi hareketine katıldı.

İklim değişikliğine ve çevreye dikkat çekmeyi amaçlayan Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı), East Road Caddesi'nde bisikletlerle eylem gerçekleştirdi.

EYLEMCİLER HALKI SOKAĞA ÇAĞIRDI

Extinction Rebellion, yaptığı açıklamada; “Soluduğumuz havayı zehirliyoruz ve aşırı hava olayları sıcak hava dalgası, yangın, kasırga, sel ve deniz seviyelerinde yükselen binlerce insanı öldürüyor. İklim değişikliği, dünyanın en fakirlerinin yaşadığı yıkıcı adaletsizliği birleştiriyor. İklim alarmını ilan etmek  tüm vatandaşlarımızı bize katılmaya çağırıyoruz.” diyerek halkı Cambridge sokaklarına davet etti.

Eylemcilere yüzlerce kişi katıldı, yaşanan arbedede bisikletli eylemcilerden bazılarının arabaların altında kaldığı görülüyor.Çevreci eylemciler Cambridge’te trafiği kapattı

Çevreci eylemciler Cambridge’te trafiği kapattı

Çevreci eylemciler Cambridge’te trafiği kapattı

Çevreci eylemciler Cambridge’te trafiği kapattı

Çevreci eylemciler Cambridge’te trafiği kapattı

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