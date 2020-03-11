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Ceyda Düvenci: Bu satırları ağlarak yazıyorum

Ceyda Düvenci, kızının yaşadığı duygu geçişlerini dile getirdi.

Haber Merkezi | 11.03.2020 - 14:41..
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Ceyda Düvenci: Bu satırları ağlarak yazıyorum

Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve yaptığı paylaşımlarla pek çok isim için örnek teşkil eden Ceyda Düvenci, dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı satırlarla duygulandırdı.

Serebral Palsi hastası olan kızı Melisa’yla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Düvenci, onun yaşadığı duygusal geçişler üzerine şunları yazdı:

"KARDEŞİN SENİN İÇİN İÇLENDİ"

“Koynumda sen varsın bu gece... Kardeşini yatağında uyuttum. Önce kitap okudum ona, sonra masal anlattım. İçlenmişti senin için. 'Ablam çok mu üzgündü bugün?' diye sordu uyumadan. 'Evet' dedim. 'Üzülürüz bazen, sevdiklerimizle az zaman geçirince özler, üzülürüz. Ağlamak iy gelir ama ve sen ne kadar iyi kalpli bir kardeşsin ki, ablan ağlarken ona sarıldın. Sakinleşmesi için yanında durdun. Sonra da ne kadar güzel oyun oynadın onunla. Gurur duyuyorum seninle' dedim. Gülümsedi ve mutlulukla uykuya daldı kardeşin.

"BUGÜN ÜZGÜNDÜN BALKÖPÜĞÜM"

Bugün üzgündün balköpüğüm. Yine içinde biriken tüm duygularınla doluydu kalbin. Ağlamak istedin ama duygunu tam anlayamadın. Dolayısıyla da anlatamadın. Ağlarken kardeşinle yanında durduk. Sarıldık, konuşmadan bekledik seni. Sakinleşince de konuşmaya başladık. 'Çok karışık, çok zor anne' dedin bana. 'Haklısın güzelim bazen çok zor ve çok karışık. Ben de öyle hissediyorum bazen ve bir tek ağlamak iyi geliyor. Dün sabah da ben ağladım biliyor musun hüngür hüngür?' dedim. Gözlerini kocaman açıp baktın bana ve 'Gerçekten mi? Benim gibi mi?' diye sordun.

"BAZEN BİRİKİR HER ŞEY"

'Evet', dedim 'Gerçekten. Yorgunluktan, sizi özlemekten, hayatın içinde olanlardan, haksızlıklardan, hayatın durmuş olmasından o kadar üzüldüm ve endişelendim ki saatlerce ağladım' dedim. Durdun, baktın bana, düşündün sessizce... Bekledim seni. Kendini dinlemeni, iç sesini duymanı diledim beklerken. 'Zor' dedin, 'Bazen çok zor, bilmiyorum hissimi...' Bilmemek de bilmek aslında. 'Hissini bilmediğini düşünüyorsun ama ağladığında rahatladın yani, değil mi?' dedim 'Evet' dedin buruk gülümserken... 'Bazen birikir her şey' dedim 'Ama yardımcı olmamı istersen bence sen beni özledin, bizi özledin. Bu da seni çok yalnız hissettirdi. Ağlamanın asıl sebebi bu olabilir. Çünkü ben de seni çok özledim' dedim.

Ceyda Düvenci: Bu satırları ağlarak yazıyorum

"AĞLAMAK İYİ GELİYOR"

Gözün yaşardı yine 'Evet, özledim' dedin. 'Bize bu gece beraber uyumak iyi gelir' dediğimde de muzur muzur güldün, 'Harika fikir' dedin. Şimdi koynumda uyuyorsun ve benim biricik kızım; büyüyorsun... Bu satırları yazarken benim gözüm yaşlı ve ben de mutluluk mu, üzüntü mü bilmiyorum sebebini ama ağlamak iyi geliyor... İyi ki benimsin... Bana yaşattığın her duygu için sana çok teşekkür ederim... Bal köpüğüm.."

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