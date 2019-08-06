taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5588
Euro
6.2222
Altın
1460.01
Borsa
98673.28
Gram Altın
260.739

Ceyda Düvenci eşine yolladığı fotoğrafı paylaştı

Film çekimi dolayısıyla ailesinden uzakta olan Bülent Şakrak'a bir selfiesini gönderen Ceyda Düvenci, aşkını haykırdı.

Haber Merkezi | 06.08.2019 - 07:13..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Ceyda Düvenci eşine yolladığı fotoğrafı paylaştı

Kendisi gibi oyuncu eşi Bülent Şakrak’ın üzerine titreyen ve ona olan aşkını her fırsatta gözler önüne seren oyuncu Ceyda Düvenci, bu defa ona gönderdiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak sevgilisini dile getirdi.

"SEVGİLİME YOLLAMIŞTIM"

İşte Ceyda Düvenci’nin, Bülent Şakrak’a gönderdiği o selfie ve altına yazdıkları: “Sevgilime yollamıştım bu fotoğrafı o uzaklardayken… Şimdi baktım ve düşündüm ki hepimiz bize sevgiyle bakan bir çift göz isteriz… Bu hafta en çok sevdiğiniz, sevildiğiniz, tabiata sahip çıktığınız, saydığınız, sayıldığınız, geliştiğiniz, bereketi bol, sağlıklı bir hafta olsun… Her şey sevmekle başlar… Gözümün ışığına aşkla Bülent Şakrak”

Ceyda Düvenci eşine yolladığı fotoğrafı paylaştı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunan'dan taciz iddiası: Türkiye hava sahamıza girdi

Yunan'dan taciz iddiası: Türkiye hava sahamıza girdi

72
Çin'den ABD'ye yaptırım hamlesi geldi

Çin'den ABD'ye yaptırım hamlesi geldi

50
Karabük'te polis memuru kalp krizi geçirdi

Karabük'te polis memuru kalp krizi geçirdi

12
Ehliyetsiz sürücü tarlaya uçtu

Ehliyetsiz sürücü tarlaya uçtu

6
ÖSO Fırat'ın doğusunda Türkiye'yi bekliyor

ÖSO Fırat'ın doğusunda Türkiye'yi bekliyor

23
Zonguldak'ta fındık fabrikası alev topuna döndü

Zonguldak'ta fındık fabrikası alev topuna döndü

4
Ağrı’da iki gündür aranan 15 yaşındaki genç bulunamadı

Ağrı’da iki gündür aranan 15 yaşındaki genç bulunamadı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir