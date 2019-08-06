Ceyda Düvenci eşine yolladığı fotoğrafı paylaştı

Kendisi gibi oyuncu eşi Bülent Şakrak’ın üzerine titreyen ve ona olan aşkını her fırsatta gözler önüne seren oyuncu Ceyda Düvenci, bu defa ona gönderdiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşarak sevgilisini dile getirdi.

"SEVGİLİME YOLLAMIŞTIM"

İşte Ceyda Düvenci’nin, Bülent Şakrak’a gönderdiği o selfie ve altına yazdıkları: “Sevgilime yollamıştım bu fotoğrafı o uzaklardayken… Şimdi baktım ve düşündüm ki hepimiz bize sevgiyle bakan bir çift göz isteriz… Bu hafta en çok sevdiğiniz, sevildiğiniz, tabiata sahip çıktığınız, saydığınız, sayıldığınız, geliştiğiniz, bereketi bol, sağlıklı bir hafta olsun… Her şey sevmekle başlar… Gözümün ışığına aşkla Bülent Şakrak”