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Ceyda Düvenci'nin mutluluk paylaşımı

Bülent Şakrak ile 2015 yılında evlenen Ceyda Düvenci, Instagram hesabından çocuklarıyla birlikte bir fotoğrafını paylaştı.

Haber Merkezi | 31.10.2019 - 08:54..
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Örnek ünlü çiftler arasında yerlerini alan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti renkli ve mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Bülent Şakrak’a olan aşkını her fırsatta gözler önüne seren Düvenci, çocuklarıyla birlikte çekindiği fotoğrafını yayınladı.

Ceyda Düvenci'nin mutluluk paylaşımı

"MUTLULUK"

"Mutluluk, çok şükür, sağlıklar yerinde. Keyifler yerinde. Koşuşturacak ve üretecek güç var, aşk var, huzur var. Daha ne olsun. Sevgiliye özlemle bir gün daha bitiyor. Tabii ki aksilikler var hayatın içinde ama bu kadar güzellik varsa o da biberi olsun. Sence de öyle değil mi? İyi geceler." notuyla fotoğrafını paylaşan Düvenci'ye takipçilerinden 'mutluluk' mesajları yağdı.

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