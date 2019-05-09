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Çeyrek altın 420 lira seviyesine çıktı

Dolar kurunun yükselmesiyle birlikte altın fiyatları da yukarı yönlü seyir izledi.

AA | 09.05.2019 - 10:10..
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Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye karşın yurt içinde dolar kurundaki artışa paralel yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 254,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 254,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 420 lira, Cumhuriyet altını 1.701 liradan satılıyor.

Çeyrek altın 420 lira seviyesine çıktı

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.283,10 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD-ÇİN İLİŞKİLERİ ÖNEMLİ

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ile yürütülen ticaret müzakereleri ve gümrük tarifelerine ilişkin açıklamalarının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Bugün ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden Memiş, "Altının ons fiyatında 1.290 dolar direnç konumuna geldi. Yurt içinde, altının gram fiyatında ise 247 lirayı destek, 257 lirayı direnç olarak takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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