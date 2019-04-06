Cezaevi firarisi 8 sene sonra yakalandı

İyi Parti, Millet İttifakı olarak girdiği ve adayının yarıştığı illerin hiçbirinde başarıyla ayrılamamasının suçunu, oy pusulasının siyah-beyaz oluşuna bağladı.

5

Babel'e 3 büyüklerden teklif

Babel'in menajeri Haatrecht, sezon sonu serbest kalacak Hollandalı için, "Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'den teklif var. En çok parayı veren kulübü seçeceğiz." dedi.