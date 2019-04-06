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Cezaevi firarisi 8 sene sonra yakalandı

Van'da, 2011 yılında meydana gelen depremde cezaevinden firar eden İ.Y., Başkele ilçesindeki evinde yaptığı gizli bölmede yakalanarak adliyeye sevk edildi.

DHA | 06.04.2019 - 16:42..
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Van'da, 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, uyuşturucu suçundan Van M Tipi Cezaevi'nde kalan İ.Y. firar etti. İ.Y.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Firari İ.Y.'nin yakalanması için yaklaşık 3 ay önce jandarma tarafından, özel ekip kuruldu. Özel ekip, İ.Y.'nin izine Başkale'de ulaştı. Operasyon düzenleyen ekip, İ.Y.'yi Başkale'deki evinde yaptığı gizli bölmede yakaladı.

Hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan arama kararı bulunan İ.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cezaevi firarisi 8 sene sonra yakalandı
Cezaevi firarisi 8 sene sonra yakalandı

Cezaevi firarisi 8 sene sonra yakalandı


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